Zelfs Franse wijnboeren hopen op wat regen TTR

07 augustus 2018

18u19

Bron: Belga 0 De wijnproductie in Frankrijk kan momenteel profiteren van het uitzonderlijk droge en warme weer, al moet het wel nog eens regenen voor de oogst. Zo niet dreigt de opbrengst tegen te vallen, waarschuwt de Franse minister van Landbouw.

Wijndruiven houden van de zon, in tegenstelling tot veel andere landbouwproducten die zwaar te lijden hebben onder de aanhoudende droogte en hitte.

Maar volgens de Franse minister van Landbouw Stéphane Travert moet het ook voor de wijnboeren nog eens regenen. Zo niet zal de opbrengst lager liggen. De minister verwacht nochtans een beter dan gemiddelde oogst voor de Franse wijnen. Hij wijst erop dat dankzij de regen in het voorjaar de wijngaarden het nu nog goed doen. "Maar als de hittegolf nog drie weken zou aanhouden, dan hebben we problemen met te sterke concentraties, te snelle rijping en onevenwicht in de druiven", klinkt het.

De wijngaarden in Bordeaux hadden bovendien al schade opgelopen door hagelbuien in mei en schimmelvorming in juni, als gevolg van het natte voorjaar. Vorig jaar lag de wijnoogst in Frankrijk nog op een historisch laag niveau, als gevolg van vriestemperaturen in het voorjaar. De kwaliteit was wel behoorlijk.