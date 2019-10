Zelfs Elon Musk weet niet of buitenaards leven bestaat: “Ik heb nog geen enkel teken gezien" AW

07 oktober 2019

20u29

Bron: Live Science 2 Of buitenaards leven bestaat? Dat weet zelfs Elon Musk niet. “Voor zover we weten zijn wij de enige levende wezens”, zei de oprichter van het Amerikaanse commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX tijdens een bijeenkomst in Texas.

Afgelopen weekend verzamelden pers, werknemers en andere gasten in de private lanceerbasis Boca Chica (Texas) van SpaceX. Op de planning? Een uiteenzetting van de toekomstplannen van Spacex, in het bijzonder de plannen met de rode planeet. Het commerciële ruimtevaartbedrijf wil immers mensen naar mars sturen, een unicum.

Praten over mars zonder buitenaards leven te vermelden? Dat blijkt onmogelijk. Al snel ging het over buitenaardse wezens tijdens de bijeenkomst. “Mensen vragen me vaak wat ik weet over aliens”, aldus Musk. Omdat hij een ruimtevaartbedrijf heeft, zouden velen vermoeden dat Elon Musk weet heeft van buitenaards leven. Hij zou volgens hen op zijn minst weten wat er gaande is op de geheime en streng beveiligde militaire basis Area 51. “Ik ben er inderdaad vrij zeker van dat ik het zou weten als er aliens waren. Maar ik zeg je, ik heb nog geen enkel teken van buitenaards leven gezien.”

Area 51

Ook is hij duidelijk over Area 51. “Waarom zou het leger de aliens verbergen op Area 51?”, vroeg hij zichzelf luidop af. “De snelste manier om het defensiebudget te verhogen, is door te vertellen dat ze aliens gevonden hebben!”

Bekijk ook de presentatie van het ruimteschip dat gebruikt zal worden voor de reis naar mars: