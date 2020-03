Zelfs chocolade paashaasjes krijgen mondmaskers kv

25 maart 2020

18u09

Bron: 20 Minuten 11 Het ziet er flink naar uit dat de paastradities dit jaar flink verstoord zullen worden door het coronavirus. De kans is klein dat paasvieringen zullen doorgaan en ook paaseitjes rapen zal dit jaar waarschijnlijk enkel in gezinsverband gebeuren. Een bakkerij in Zwitserland heeft speciaal voor de gelegenheid een reeks chocolade paashaasjes met mondmaskers op de markt gebracht.

De paashaasjes van bakkerij Bohnenblust in de Zwitserse hoofdstad Bern kosten 8,50 Zwitserse Frank (8 euro) per stuk en verkopen als zoete broodjes, zegt mede-eigenaar Ruth Huber.

“Veel mensen geven ze aan collega’s, bijvoorbeeld, of aan personeelsleden die niet van thuis uit kunnen werken”, vertelt ze. Gemiddeld gaan er zo’n 60 paashaasjes per dag over de toonbank. Tot nu toe reageerde slechts één klant ontzet. “Ik heb hem gezegd dat je de humor niet mag verliezen in de huidige situatie”, aldus Huber.