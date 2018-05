Zelfrijdende Uber die vrouw doodreed zag voetganger wel, maar negeerde haar TT

08 mei 2018

15u16

Bron: The Information 6 De zelfrijdende Volvo XC90 van Uber die midden maart een vrouw doodreed in het Amerikaanse Arizona, had haar wel gezien, maar reageerde te laat door een afstelling in de software. Tot die voorlopige conclusie komt Uber na een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval, schrijft techsite The Information.

Op 18 maart stak de 49-jarige Elaine Herzberg in het donker met haar fiets aan de hand de straat over in Tempe, Arizona, toen een zelfrijdende Volvo van Uber aan 64 km/u kwam aangereden. De auto reed de vrouw omver zonder te remmen, ook de Ubermedewerker die voor de veiligheid aan het stuur zat, reageerde te laat. Herzberg overleefde de klap niet.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek zou nu gebleken zijn dat de camera's op de wagen de vrouw wel gezien hebben, maar dat er toch niet ingegrepen is. Het is de software van de zelfrijdende auto die bepaalt hoe het remsysteem moet reageren wanneer er een object voor de auto opduikt. Bedoeling is een delicaat evenwicht te vinden tussen een zogenaamd 'vals positief' - bijvoorbeeld een plastic zakje waarvoor niet geremd moet worden - en een ander, groter object, laat staan een mens.

Te laks

In dit geval zou de software te laks zijn ingesteld en had de auto mogelijk toch kunnen vertragen indien er een andere instelling was gebruikt.

Volgens het rapport van Uber zou ook de bestuurder niet oplettend genoeg geweest zijn en had hij adequater moeten reageren.

Naast Ubers eigen analyse loopt er ook nog een officieel onderzoek van de Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB). Dat is nog niet klaar. Uber zelf wilde ook nog niet officieel reageren en zegt het onderzoek van de NTSB af te wachten, waar het ook alle medewerking aan verleent. In tussentijd zijn de tests met zelfrijdende auto's in Arizona stopgezet.