Zelfrijdende Tesla racet tegen 150 km/u over de snelweg in Canada terwijl bestuurder een dutje doet AW

18 september 2020

09u05

Bron: The Guardian 0 In Canada is een man gevat die tegen 150 kilometer per uur over de snelweg scheurde. Een hoge snelheid, maar dat is niet de reden waarom hij werd aangehouden. Wel lag hij te slapen terwijl de zelfrijdende functie (autopilot) van zijn Tesla hem naar huis racete.

De Canadese politie had een klacht ontvangen over een Tesla (Model S) die aan extreem hoge snelheid over de snelweg reed, terwijl zowel de chauffeur als de passagier leken te slapen, met hun zetels volledig naar achteren gekanteld. “Het leek alsof de wagen zelf reed, tegen 140 kilometer per uur”, zo stond te lezen in een verklaring van de politie.

Zodra de politie de Tesla had geïdentificeerd op de snelweg en de agenten met hun lichten knipperden om de auto te doen stoppen, versnelde deze tot “precies 150 kilometer per uur”. Ruim 40 kilometer per uur te snel, gezien de maximumsnelheid in Canada vaak 110 kilometer per uur is.

Uiteindelijk slaagde de politie er toch in de auto te doen stoppen. De chauffeur, een twintiger uit Brits Colombia, kreeg een boete voor ‘vermoeidheid achter het stuur’ en zal in december voor de rechtbank moeten verschijnen voor roekeloos rijgedrag.