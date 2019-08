Zelfrijdende bus rijdt rond in Berlijn PVZ

16 augustus 2019

14u39

Bron: BerlinerOnline, DPA 1 Inwoners van Berlijn kunnen voortaan op een kleine zelfrijdende bus stappen die als proefproject een route in het noordwesten van de Duitse hoofdstad aflegt, zo heeft de openbaarvervoermaatschappij BVG van de stad vrijdag gemeld.

Vandaag gaat in Berlijn de eerste geautomatiseerde minibus de weg op. Tot het einde van het jaar zal dat busje van EasyMile dagelijks passagiers van het metrostation Alt-Tegel naar de promenade aan de Tegeler See voeren. Het is een korte weg van zo’n 600 meter waar er weinig verkeer is. Ideaal dus voor het proefproject, aldus de organisatie.

Op elke rit kunnen er zes passagiers gratis meerijden en het ritje duurt zo’n 15 minuten. Aangezien het busje maar 15 kilometer/uur haalt, denkt de organisatie dat vooral ouderen en toeristen van de minibus gebruik zullen maken. De bus is bovendien rolstoeltoegankelijk zodat ook mindervaliden van het voertuig gebruik kunnen maken.

Het busje van Franse makelij is uitgerust met een veiligheidssensor die het weer en omgeving registreert. Het is de bedoeling dat de bus autonoom rijdt en zelf reageert op de omstandigheden, maar er rijdt ook te allen tijde een personeelslid mee die kan ingrijpen in geval van problemen. Er is geen stuur in de bus, maar bij gevaar kan de toezichthouder op een noodknop duwen.