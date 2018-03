Zelfrijdende auto Uber toch niet vrijuit bij dodelijk ongeval Erik Kouwenhoven

26 maart 2018

06u50

Bron: AD 0 De zelfrijdende auto’s waarmee Uber experimenteert, hadden al veel vaker problemen voordat een vrouw in de Amerikaanse stad Tempe werd doodgereden. Ook blijken de citaten van de politie inzake de crash uit hun verband gerukt.

Dat beweert de New York Times op basis van documenten waaruit blijkt dat de zelfrijdende auto's van Uber al veel vaker in de problemen kwamen. Vooral bij wegwerkzaamheden en naast grote vrachtwagens functioneren ze slecht. Ze blijven qua ingrepen door de verplichte bestuurder aan boord ook ver achter bij de auto’s van Waymo, waarbij gemiddeld eens per 9.000 kilometer ingegrepen hoeft te worden. Uber’s auto’s vereisen gemiddeld eens per 21 kilometer een ingreep.

Experimenten stopgezet

De politie van Tempe, waar het ongeval plaatsvond, zei in eerste instantie dat het ongeval ook met een gewone auto onvermijdelijk was. Inmiddels beweert het korps dat die citaten ‘uit hun verband zijn gerukt’. Ook experts oordelen op basis van door de politie vrijgegeven beelden dat dit een situatie was waarbij een zelfrijdende auto juist had moeten excelleren met zijn radar- en lasersystemen die 360 graden rondom de auto kunnen ‘kijken’. Nagenoeg alle bedrijven die experimenteren met autonome auto’s, hebben hun voertuigen voor onbepaalde tijd stopgezet.