Zelfmoordterroristen van IS doden eigen jihadisten die laatste bolwerk Baghuz ontvluchten kv

15 maart 2019

20u46

Bron: Belga 0 In Baghuz, het laatste bolwerk van Islamitische Staat (IS) in Syrië, hebben drie zelfmoordterroristen militanten van IS en hun familie, die Baghuz wilden verlaten, om het leven gebracht. Dat melden Koerdische bronnen.

Baghuz, een dorp aan de Eufraat bij de grens met Irak, is het laatste belangrijke grondgebied dat IS nog in handen heeft. Jarenlang controleerde de terreurorganisatie grote delen van beide landen.

Strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), de door Koerden geleide militie die de steun krijgt van de Verenigde Staten, wilden vrijdag enkele IS-militanten en hun families helpen om Bahguz te verlaten. Op twee verschillende plaatsen staken zelfmoordterroristen van IS daar echter een stokje voor. Aan een doorgang die gebruikt wordt om de mensen uit Baghuz te evacueren, blies een zelfmoordterrorist, die zich tussen de vluchtende mensen had verborgen, zich op, aldus een woordvoerder van SDF. Twee andere zelfmoordterroristen lieten een bom ontploffen aan een controlepost die bemand wordt door de SDF. Nog volgens de SDF vielen daarbij in totaal zes doden en verschillende gewonden.



De voorbije weken is het dorp Baghuz het toneel van de cruciale strijd tussen IS-strijders en de SDF. Volgens een woordvoerder van SDF zal de strijd weldra beëindigd zijn. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) hebben ondertussen al 20.000 mensen, onder wie 2.400 IS-strijders, zich de voorbije twee weken overgeleverd aan de SDF.

IS zelf riep enkele dagen geleden in een video op zijn propagandakanalen alle jihadisten op in de laatste verzetshaard blijk te geven van "volharding". "De strijd is nog niet gestreden", maakte de terreurorganisatie zich sterk.