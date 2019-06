Zelfmoordaanslagen tegen agenten in centrum Tunis: minstens één dode en acht gewonden mvdb TT

27 juni 2019

12u31

Bron: Belga 4 In de Tunesische hoofdstad Tunis hebben twee zelfmoordterroristen zich opgeblazen. De eerste terrorist sloeg toe voor een politieauto in een centrale laan. Volgens de Tunesische overheid kwam een agent om het leven en raakten een andere agent en drie burgers gewond. Even later blies een andere persoon zichzelf op voor het kantoor van de Tunesische veiligheidsdiensten. Daarbij zijn vier gewonden gevallen.

Volgens een correspondent van France 24 zijn de omliggende straten rond de Avenue Bourguiba afgesloten en geëvacueerd. Wie achter de aanslagen zit, is nog niet duidelijk.

De laatste jaren kreeg Tunesië te maken met verschillende aanvallen. In maart 2015 werden 21 toeristen en een politieagent gedood toen gewapende mannen het Bardomuseum in Tunis aanvielen. Drie maanden later werden 38 toeristen gedood bij de aanval op een hotel in kuststad Sousse. Die werden toen opgeëist door Islamitische Staat.