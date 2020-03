Zelfmoordaanslag nabij Amerikaanse ambassade in Tunis

06 maart 2020

Nabij de Amerikaanse ambassade in de Tunesische hoofdstad Tunis is een zelfmoordaanslag gepleegd. Dat melden lokale media. Er zouden vijf gewonden zijn. Volgens de politie was de aanslag gericht op de ambassade.