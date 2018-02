Zelfmoordaanslag door taliban doodt elf soldaten in Pakistan

03 februari 2018

Minstens elf soldaten zijn gedood in een zelfmoordaanslag nabij een legerkamp in Swat, een vallei in het noordwesten van Pakistan. Het Pakistaanse leger zei in een verklaring zaterdag dat nog eens dertien soldaten gewond zijn geraakt.