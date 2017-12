Zelfgemaakte bom ontploft in locker Russische supermarkt: Poetin spreekt van terreurdaad TT HA

07u48

Bron: RT, Belga 18 rv Bij de explosie vielen dertien gewonden. Bij de explosie van gisteren in een supermarkt in de Russische grootstad Sint-Petersburg zijn volgens een nieuwe balans dertien mensen gewond geraakt. Dat meldt de stedelijke vicegouverneur voor sociale zaken Anna Mitjanina.

Het ging om een zelfgemaakte bom, achtergelaten in een locker, aldus het Nationaal Comité Terreurbestrijding. Van de dertien gewonden zijn vijf er erg aan toe. Er is een onderzoek geopend naar "poging tot moord", zo haalden Russische media woordvoerster Svetlana Petrenko van het Onderzoekscomité aan. Formeel is nog geen onderzoek naar terrorisme opgestart, maar de Russische president Vladimir Poetin sprak wel van een terreurdaad.

"Na een ontploffing kwamen de hulpdiensten snel ter plaatse. De supermarkt werd geëvacueerd en er was geen brand", aldus een regionale minister aan het persbureau TASS.

Пятый канал публикует первые кадры из магазина в Петербурге, где произошёл взрыв.https://t.co/z9ncXLaI6c#Петербург #взрыв pic.twitter.com/KPgkBKe6Vd Пятый канал Новости(@ 5tv) link

Первое видео с места взрыва на Кондратьевском проспекте в Петербургеhttps://t.co/rBds3kKfrk#Петербург #взрыв pic.twitter.com/uHtM7mTh8p Пятый канал Новости(@ 5tv) link

Пятый канал публикует фото с места ЧП на Кондратьевском проспекте в Петербурге.https://t.co/CDYwv4tOjW#Петербург #взрыв pic.twitter.com/C2OC4s9LzM Пятый канал Новости(@ 5tv) link