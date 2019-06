Zelfgekozen dood van Nederlandse Noa (17) is wereldnieuws, buitenlandse media suggereren dat ze actieve euthanasie kreeg

Het overlijden van de 17-jarige Nederlandse Noa Pothoven is wereldnieuws geworden. Tot verdriet en verbijstering van de familie melden buitenlandse media dat er sprake zou zijn van actieve euthanasie.

Verslaggevers uit onder meer Duitsland, Engeland, Italië, en Verenigde Staten zijn in haar woonplaats Arnhem op zoek gegaan naar de familie.



De familie Pothoven betreurt het ten zeerste dat in de buitenlandse media wordt gesuggereerd dat hun dochter Noa overleden is door actieve euthanasie. Noa overleed zondag nadat ze was gestopt met eten en drinken. Ze werd begeleid door een medisch team.



Dat in Nederland een 17-jarige actieve euthanasie zou kunnen krijgen zorgt op sociale media voor veel discussie. Andere media spreken dat tegen en melden dat de gevraagde euthanasie juist is geweigerd. Het overlijden van Noa belandde op nieuwssites in onder andere Spanje, de Verenigde Staten, Finland, Turkije, India, de Dominicaanse Republiek en Venezuela.

“We kunnen dit gedoe er absoluut niet bij hebben”

Het gezin wil radiostilte, zegt vader Pothoven. De familie wil deze week in alle stilte afscheid nemen. De internationale mediastorm is hen niet ontgaan. “We hebben besloten op geen enkel verzoek tot een interview in te gaan. We zijn volop in de rouw om Noa, en dan kunnen we dit gedoe in de media er absoluut niet bij hebben. We willen er ook niks mee te maken hebben. We willen rust”, aldus de vader van Noa aan onze collega's van de regionale krant De Gelderlander.

In haar biografie ‘Winnen of Leren’ beschreef Noa op 16-jarige leeftijd dat het leven voor haar geen zin meer had. Ze leed jarenlang aan posttraumatische stressstoornis, depressies en anorexia. Ze probeerde ondanks haar psychische problemen te overleven, maar dat ging niet meer. In het boek beschreef Noa dat ze op jonge leeftijd was aangerand en verkracht. Uit schaamte en angst hield ze het seksueel misbruik lange tijd verborgen.

De ouders van Noa hopen dat haar verhaal een hoger doel dient en dat de hulpverlening in Nederland aan kwetsbare jongeren met psychische problemen wordt verbeterd. Noa pleitte voor een instelling waar jongeren als zijzelf terecht kunnen voor zowel de psychische als fysieke hulp die ze nodig hebben.

‘Gekmakende’ bureaucratie

Noa’s boek, stelde haar moeder eerder, zou verplichte kost moeten zijn voor hulpverleners, maar ook voor kinderrechters en gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg. Ze hekelde de versnipperde jeugdzorg en noemde de bureaucratie en de wachtlijsten ‘gekmakend’.

