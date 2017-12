Zelfgebrouwen drank kost het leven aan minstens 12 mensen in de Dominicaanse Republiek en Haïti Redactie

02u15

Bron: AP/AD 0 AP Een man kookt Clairin, een alcoholische drank op basis van suikerriet in de Ti Jean distilleerderij in in Leogane, Haïti. In de Dominicaanse Republiek zijn zeker twaalf mensen overleden na het drinken van zelfgemaakte sterke drank. De eerste slachtoffers vielen vorige week. De rest werd ziek na hetzelfde drankje te hebben gedronken op de begrafenissen van de oorspronkelijke doden.

Nog eens 21 mensen liggen in het ziekenhuis. Het dodelijke drankje bevatte methanol. De autoriteiten proberen de makers te vinden. Nog niemand is gearresteerd. De drank staat bekend als Clairin en is gemaakt van suikerriet.

De doden vielen in een gebied dicht bij de grens met Haïti. Ook in het buurland zijn doden gevallen door de huisgebrouwen drank, maar het is niet duidelijk hoeveel.