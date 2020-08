Zelfde speech voor herdenkingen Hiroshima en Nagasaki: Japanse premier onder vuur Navin Bhagwat

13 augustus 2020

10u24

Bron: AD.nl 0 De Japanse premier Shinzo Abe wordt beschuldigd van het gebruiken van dezelfde speech voor zowel de herdenking van de atoombom op Hiroshima als de herdenking van Nagasaki. Overlevenden van de atoomrampen vinden dat hij hen niet serieus genoeg neemt.

De Japanse krant Mainichi Shimbun haalde de teksten van de voordrachten door een computerprogramma dat plagiaat opspoort. Uit de resultaten bleek dat ze voor 93 procent met elkaar overeenkwamen. Vooral in de openingsparagraaf kwam dit pijnlijk naar voren. Abe heeft het daarin over ‘welgemeend medeleven’, maar behalve de namen van de ceremonies komt de tekst daar een op een overeen.

‘Alsjeblieft, tot de volgende keer’

Koichi Kawano, het hoofd van een organisatie die opkomt voor de belangen van slachtoffers van de atoombom in Nagasaki, had het al zien aankomen. “Hij doet dit elk jaar”, zegt Kawano. “Hij slaat een beetje wartaal uit en gaat dan weer weg, alsof hij wil zeggen: ‘Alsjeblieft, tot de volgende keer’. Hij ruilde alleen maar het woord ‘Hiroshima’ voor ‘Nagasaki’. Hij kijkt op de overlevenden neer.”



Haruko Morataki, zijn tegenhanger uit Hiroshima, vindt dat Abe grote praatjes heeft, maar geen actie onderneemt. De premier pleit namelijk in de toespraken voor ‘een wereld zonder nucleaire wapens’, maar heeft volgens The Guardian nagelaten een verdrag van de Verenigde Naties te ondertekenen waarin stappen zijn vastgelegd om dat te bereiken.

Japan profiteert vooralsnog van een eerdere afspraak met de VS, de zogenoemde nucleaire paraplu. Daarin hebben de Amerikanen toegezegd dat zij het land te hulp schieten met hun atoomwapens bij een concrete bedreiging.

Lees hier en hier de twee speeches na (tekst in het Engels)

Het bombardement op Hiroshima op 6 augustus 1945 kostte naar schatting 140.000 mensen het leven. Bij het bombardement in Nagasaki kwamen ongeveer 39.000 inwoners om het leven. Stralingsziekte en kanker als gevolg van de rampen zouden in de jaren daarna nog honderdduizenden levens eisen.

Bekijk hier onze video over 75 jaar na de aanval op Hiroshima en Nagasaki:



