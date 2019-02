Zeldzame tijger door nieuwe liefde doodgebeten in Londense dierentuin Redactie

08 februari 2019

23u40

Bron: AD 0 Dierentuin ZSL London Zoo is er kapot van. “Onze harten zijn gebroken”, schrijft de dierentuin op haar website. Vandaag verloor de Londense dierentuin zijn geliefde Sumatraanse tijger Melati. Als onderdeel van een Europees fokprogramma ontmoette de tijgerin vandaag de mannelijke tijger Asim voor het eerst. De hoop dat de twee voor nakomelingen zouden gaan zorgen, werd in de kiem gesmoord.

Asim arriveerde tien dagen geleden vanuit Ree Park Safari in Denemarken in de Londense dierentuin en werd in een apart verblijf naast Melati gehouden, zodat de twee rustig aan elkaar konden wennen. De verzorgers van de dieren observeerden de signalen van het paar tot in detail en dachten dat vandaag het goede moment was om de 10-jarige Melati en zeven jaar oude Asim met elkaar in contact te brengen.



Volgens de dierentuin is een kennismaking tussen katachtigen een gebeurtenis die grote risico's kent en goed gepland moet worden. Toen vanmorgen de sluis tussen de twee verblijven openging voor de ontmoeting, benaderden de twee tijgers elkaar in eerste instantie voorzichtig.

Escalatie

“Hun kennismaking begon zoals we hadden voorspeld, maar escaleerde al snel in een agressieve ontmoeting’’, verklaart de dierentuin op hun website. “Medewerkers waren op deze reactie voorbereid en regeerden snel met het maken van harde geluiden en gebruikten onder meer fakkels om de tijgers af te leiden. Helaas had Asim Melati op dat moment al overmeesterd.”



De dierentuin legt uit dat medewerkers het mannetje wisten te isoleren, zodat ze veilig bij Melati konden komen. Voor de dierenarts was het al snel duidelijk dat het vrouwtje was overleden. “Iedereen bij ZSL London Zoo is kapot door het overlijden van Melati, onze harten zijn gebroken door hoe dit is afgelopen.”



Het tijgerverblijf werd vandaag voor de rest van de dag gesloten. Volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) is de Sumatraanse tijger de kleinste nog levende ondersoort van de tijgers. In de regenwouden van het Indonesische eiland Sumatra leven er nu minder dan 400.

Today our beloved Sumatran tigress Melati died while being introduced to new male Asim for the first time. Everyone at ZSL London Zoo is heartbroken by this turn of events. Tiger Territory will remain closed while our team focus on caring for Asim: https://t.co/KAoW0rziPN pic.twitter.com/CHcVKKMdz4 ZSL London Zoo(@ zsllondonzoo) link

Meet @ZSLLondonZoo’s new Sumatran tiger Asim who arrived yesterday from @ReeParkSafari & is already cheerfully exploring his new territory. Asim was matched with resident female Melati through the European Endangered Species Programme for the species, coordinated by ZSL experts. pic.twitter.com/Ex8DiztAqZ Dominic Jermey(@ DomJermey) link