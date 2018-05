Zeldzame Indische neushoorn doodt 50-jarige visser in Nepal jv

30 mei 2018

13u51

Bron: dpa

Een zeldzame Indische neushoorn heeft in de omgeving van het Nepalese nationale park Chitwan een visser gedood.

De 50-jarige man was in de vroege ochtenduren op weg naar huis van de Rapti-rivier in het zuidelijke centrum van het land toen het wilde dier hem aanviel, aldus Prabhu Prasad Dhakal van de lokale politie. De man bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het nationaal park is een bekend beschermd natuurgebied in het Zuid-Aziatische land. Naast de bedreigde neushoorns leven er ook tijgers en andere diersoorten. De neushoornpopulatie is de laatste tijd duidelijk aangegroeid en wordt momenteel op 645 exemplaren geschat. Het groeiende aantal dieren zorgt echter bij de omwonenden van het natuurgebied voor onbehagen omdat ook het aantal aanvallen op mensen is toegenomen.