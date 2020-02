Zeldzame getuigenis vanuit Wuhan: “We sterven nog liever thuis dan in quarantaine te gaan” jv

05 februari 2020

11u36

Bron: BBC 6 Het gezin van de 33-jarige Wenjun Wang uit Wuhan probeert het coronavirus dat in de miljoenenstad uitbrak te overleven. In een zeldzaam interview met de BBC zegt de huisvrouw dat haar vader ernstig ziek is, maar dat geen enkel ziekenhuis hem wil opvangen. Er zijn geen tests meer voorhanden en dus kan het coronavirus niet vastgesteld worden bij de man. “Niemand helpt ons”, klinkt de noodkreet.

Op 23 januari ging Wuhan, met elf miljoen inwoners, in quarantaine. De familie van Wang kon niet meer weg uit de stad. Het coronavirus dat daar in december uitbrak, heeft inmiddels wereldwijd al meer dan 20.000 mensen besmet en tot minstens 427 doden geleid. De oom van Wang is ook overleden. Haar vader is kritiek, zegt ze, terwijl haar moeder en tante symptomen van de longziekte vertonen. Dat blijkt uit CT-scans. Ook haar broer is beginnen hoesten en heeft ademhalingsproblemen.

“Mijn vader heeft hoge koorts”, vertelt Wang aan de BBC. “Gisteren 39,3 graden. Hij hoest constant en heeft ademhalingsproblemen. We hangen hem thuis 24/7 aan een zuurstofmachine.” Omdat zijn geval niet kon worden bevestigd door een gebrek aan testkits, kan de man in geen enkel ziekenhuis terecht. Er zijn wel quarantainepunten om patiënten met de eerste symptomen op te vangen, maar dat is niet voldoende voor de vader van Wenjun Wang die al veel te ziek is. De oom van Wang stierf in zo’n opvangplaats - een hotel, geen hospitaal - omdat er geen medische behandeling was voor ernstig zieken. Er waren geen artsen, geen verplegers en geen verwarming.

En het nieuwe ziekenhuis dat in amper tien dagen werd gebouwd? Dat is voor patiënten die nu al opgenomen zijn in andere ziekenhuizen. Zij worden overgebracht naar de nieuwe gebouwen, zegt Wang. “Voor mensen zoals wij is er geen plaats. Wij kunnen enkel terecht in de quarantaineplaatsen. Maar daar zou mijn vader hetzelfde lot beschoren zijn als mijn oom. We sterven nog liever thuis dan.”

Volgens Wenjun Wang zijn er velen in dezelfde situatie als haar familie. De vader van een vriend werd zelfs door een quarantaineplaats geweigerd omdat hij hoge koorts had.

Als Wang had geweten dat Wuhan in lockdown zou gaan, zou ze met haar hele familie uit de stad gevlucht zijn. “Elders zouden we nog hoop gehad hebben. Ik twijfel of wij, die de overheid gehoorzaamden en in de stad zijn gebleven, wel de juiste beslissing hebben genomen. Maar de dood van mijn oom is volgens mij een antwoord op die vraag.”

Meer over Wenjun Wang

gezondheid