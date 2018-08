Zeldzame Ferrari voor recordbedrag van bijna 50 miljoen dollar geveild AW

27 augustus 2018

12u51

Bron: Belga 0 Een rode Ferrari 250 GTO uit 1962 is dit weekend in Californië geveild voor 48,4 miljoen dollar (41,6 miljoen euro). Dat is het hoogste bedrag dat ooit op een veiling werd neergeteld voor een klassieke wagen.

Het voertuig werd aangeboden door RM Sotheby's in Monterey, aan de Amerikaanse westkust. Het was geschat op 45 tot 60 miljoen dollar.

Het vorige record bedroeg 38,1 miljoen euro. Het werd in 2014 neergeteld voor hetzelfde automodel, bouwjaar 1963.

De verkoper had de Ferrari gekocht in 2000. De marktprijs voor zo'n model was toen circa 10 miljoen dollar.

Ferrari bouwde van 1953 tot 1964 maar 36 exemplaren van de racewagen. Het model scheert steevast hoge toppen op veilingen. Volgens Sotheby's werd eerder dit jaar een exemplaar uit 1963 zelfs voor 70 miljoen dollar verkocht, maar daar ging het om een private transactie.