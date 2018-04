Zeldzame Chinese kom levert 24 miljoen op TK

03 april 2018

11u48

Bron: ANP 0 Een zeer zeldzame kom uit de Qing-dynastie werd bij een veiling in Hongkong afgehamerd op omgerekend meer dan 24 miljoen euro, meldt veilinghuis Sotheby's.

De kom is aan het begin van de achttiende eeuw gemaakt voor de Chinese keizer Kangxi en heeft een diameter van 14,7 centimeter. Hij is gedecoreerd met behulp van Chinese en westerse technieken en werd gemaakt in een keizerlijke werkplaats in de Verboden Stad in Peking door een groep ambachtslieden. Die kregen hulp van Europeaanse Jezuïeten die ze kennis lieten maken met nieuwe technieken en materialen.

De kom werd binnen de vijf minuten verkocht aan een anonieme bieder uit Azië. Die had omgerekend bijna 25 miljoen euro veil voor het stuk servies.