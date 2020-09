Zeldzame Botticelli ter waarde van bijna 70 miljoen wordt geveild KVE

24 september 2020

19u38

Bron: Belga 0 Een kunstwerk van de Italiaanse renaissanceschilder Sandro Botticelli wordt in januari geveild in veilinghuis Sotheby's, in New York. De waarde van het kunstwerk wordt geschat op zo'n 68,6 miljoen euro.

Het schilderij stelt een jonge man voor met lang haar die een medaillon vasthoudt. Over zijn identiteit is niets bekend, maar volgens specialisten zou het om iemand kunnen gaan die dicht bij de machtige familie De Medici stond. Een datum staat niet op het werk, maar geschat wordt dat het gemaakt is ergens tussen het einde van de jaren 1470 en het begin van de jaren 1480. "Het schilderij weerspiegelt de Renaissance in Firenze", vertelt Christopher Apostle van Sotheby's. "Het was het moment dat alles fundamenteel veranderde voor het Westerse denken, de kunst en de literatuur."

De waarde van het werk wordt geschat op zo'n 80 miljoen dollar (68,6 miljoen euro). Dat is ongeveer acht keer zoveel als het vorige duurste werk van Botticelli. In 2013 werd zijn "Madonna met kind en de jonge Johannes" in het veilinghuis verkocht voor 10,4 miljoen dollar (8,9 miljoen euro).



Hoewel het schilderij meer dan 500 jaar oud is, verkeert het in een uitzonderlijk goede staat. Sinds 1982 was het werk in het bezit van een privé-eigenaar.