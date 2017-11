Zeldzame aandoening treft vrouw bij bevalling: Shannon verliest geheugen en denkt dat ze 13 jaar is EB

14u30

Bron: South Wales Argus 0 RV Shannon Everett en haar partner Loan in betere tijden. De bevalling van Shannon Everett is niet verlopen zoals gehoopt. De jonge vrouw uit Wales werd bij de geboorte van haar zoontje getroffen door een zeldzame vruchtwaterembolie. Resultaat: ze lijdt aan geheugenverlies en denkt dat ze een meisje van dertien is.

En nog mag Shannon van geluk spreken. Bij een vruchtwaterembolie komt er tijdens de bevalling veel vruchtwater in de bloedsomloop van de moeder terecht. Dit leidt tot een enorme allergische reactie die vaak fataal verloopt. Het is een zeldzame aandoening die niet voorkomen kan worden. Gelukkig hebben Shannon en haar zoontje Nico het overleefd.

Tijdens de bevalling in het Royal Gwent Hospital in Newport (Wales) stopte het hart van Shannon plots met kloppen. De dokters brachten haar in een kunstmatige coma en zetten haar kind op de wereld.

Na twee weken werd de vrouw uit coma gehaald. Wanneer ze uiteindelijk wakker werd, bleek Shannon zich niet te herinneren dat ze een partner - Loan - en twee kinderen had. De vrouw was vast van mening dat ze een meisje van dertien was.

Adres van haar jeugd

"Het was verschrikkelijk", getuigt de moeder van Shannon. "Toen ik haar vroeg waar ze woonde, zei ze het adres van ons vroegere huis toen ze nog een tiener was. Ze had geen idee wie haar partner was en ze geloofde ons niet toen we haar vertelden dat ze twee kinderen had".

"Shannon kan moeilijk een band opbouwen met haar pasgeboren zoontje", vervolgt de moeder. "Zij kan zich immers niet herinneren dat ze zwanger was en een kind op de wereld heeft gezet. Haar vriend Loan liet haar filmpjes zien van hun driejarige dochter Mika. Dit lijkt gelukkig weer wat haar geheugen op gang te brengen".

Haar familie hoopt dat Shannon haar verleden nu weer stukje bij beetje kan heropbouwen. Daarnaast moet ze opnieuw haar basismotoriek herstellen. Die werd ook aangetast door de hersenschade die de jonge vrouw opliep. Intussen is de pasgeboren spruit Nico toevertrouwd aan de goede zorgen van zijn grootmoeder.