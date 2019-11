Zeldzaam portret van Mozart brengt 4 miljoen euro op kv

27 november 2019

22u07

Bron: Reuters 3 Bij veilinghuis Christie’s in Parijs ging vandaag een portret van Wolfgang Amadeus Mozart onder de hamer voor vier miljoen euro. Aanzienlijk meer dan de verwachte opbrengt van 800.000 à 1,2 miljoen euro.

Het werk uit 1770 is een van de vier portretten die tijdens het leven van de Australische componist geschilderd werden en is van de hand van de Italiaanse schilder Giambettino Cignaroli. Het schilderij maakt deel uit van een privécollectie.

Op het doek is een dertienjarige Mozart afgebeeld met een witte pruik en een rode mantel die de klavecimbel bespeelt. De partituur is deels zichtbaar.



“Wat erg bijzonder is aan dat portret is de partituur. Ze is eigenlijk alleen gekend van dat portret, dus volgens sommige musicologen zou ze het werk kunnen zijn van Mozart zelf”, zegt Astrid Centner-d'Oultremont, hoofd van het departement Oude Meesters van Christie’s.

Op het ogenblik dat het werk gemaakt werd, reisde Mozart door Italië terwijl hij zijn muzikale opleiding volgde en gaf hij concerten over het hele land.

Het portret werd gemaakt op vraag van de Venetiaanse schatbewaarder Pietro Lugiati, enkele dagen nadat Mozart een orgelconcert speelde in januari 1770 in Verona.

Het muzikale genie werd geboren in 1756 in het Oostenrijkse Salzburg en overleed in 1791.