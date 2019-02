Zeldzaam: Las Vegas in de sneeuw kv

21 februari 2019

19u55

Bron: NBC, The Guardian 5 Van het typische subtropisch woestijnklimaat is momenteel in Las Vegas niks te merken. De gokstad ligt bedekt onder een aanzienlijk laagje sneeuw.

De gemiddelde temperatuur in Las Vegas bedraagt in februari 18 graden Celsius, maar dat is buiten de weergoden van 2019 gerekend. Het kwik steeg er vanochtend amper tot drie graden, dus voor de inwoners van Sin City is het nu bibberen geblazen. Vanmorgen om 4 uur plaatselijke tijd lag er al ongeveer 2,5 centimeter sneeuw en er wordt nog meer sneeuw verwacht. Morgenochtend kan dat laagje tot zo’n 7,5 centimeter dik worden.

De eerste sneeuwval viel woensdag en het zal blijven sneeuwen tot morgen. Sinds 1937 heeft het slechts twee keer meerdere dagen in één winter gesneeuwd in Las Vegas. De laatste keer was in 1949. Op 17 december 2008 viel er op één dag 9 centimeter sneeuw.



De koude is echter van relatief korte duur. Volgens de weersverwachtingen lopen de temperaturen midden volgende week alweer op tot 19 graden Celsius.