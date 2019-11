Zeldzaam jasje van Yves Saint Laurent voor recordbedrag onder de hamer KVE

27 november 2019

21u25

Bron: Belga 0 Een zeldzaam haute couture-jasje ontworpen door Yves Saint Laurent en waarbij hij eer betuigt aan ‘De Zonnebloemen’ van Van Gogh, is woensdag bij veilinghuis Christie's in Parijs onder de hamer gegaan voor 382.000 euro (met kosten). Dat is een record voor een stuk van de beroemde Franse modeontwerper.

Koper is de National Gallery of Victoria uit het Australische Melbourne. Er bestaan maar vier exemplaren van het jasje dat ontworpen werd voor de lente-zomercollectie van 1988. Het werd volledig met de hand gemaakt door de borduurwerker Lesage die er 600 uur voor uittrok. Er is ook een exemplaar dat gedragen werd door topmodel Naomi Campbell. Dat wordt bewaard in de collecties van het museum Yves Saint Laurent.

Het jasje geldt als een meesterwerk in de geschiedenis van de mode. Voor een ander model liet de modeontwerper zich inspireren door de ‘Irissen’ van Van Gogh.