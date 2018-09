Zeldzaam in Rusland: mogelijke annulering van verkiezingsresultaat na fraude AW

19 september 2018

13u43

Bron: Belga 1 De Russische Kiescommissie heeft aanbevolen de verkiezingsoverwinning van een Kremlinkandidaat in een regionale stembusslag in het Verre Oosten te annuleren wegens verregaande "schendingen" (van de kieswetgeving).

Toen zondagavond in de regio Primorski 95 procent van de stemmen voor de post van gouverneur was geteld, lag de communist Andrej Istsjenko ver voor op uittredend gouverneur Andrej Tarasenko van de regeringspartij Verenigd Rusland. Maar na alle stemmen geteld bleek deze laaste met zowat anderhalf procentpunt te hebben gewonnen. Dit leidde tot beschuldigingen van valsspelen en manifestaties in Vladivostok.



Na studie van de ontvangen klachten stelde de federale Kiescommissie haar regionale antenne vandaag voor de stembusgang ongeldig te verklaren. "Vooral tijdens de finale fase zijn er in sommige gevallen ernstige inbreuken tegen de wet op het tellen van stemmen geweest", zei haar voorzitster Ella Pamfilova, geciteerd door de Russische persbureaus. Zo "zijn er stembiljetten niet aanvaard, zijn er gegevens in de finale protocollen gewijzigd en hebben lokale (kies)commissies de tellingsprocedure niet geëerbiedigd". Er zijn ook gevallen van het dwingen van kiezers om te gaan stemmen en het kopen van stemmen door kandidaten.

Bij annulatie moeten er binnen de drie maanden nieuwe verkiezingen komen. Het zou gaan om de eerste annulering van een verkiezing voor een gouverneur sinds 2005.

Het Kremlin staat achter het standpunt van de Kiescommissie, zei presidentieel woordvoerder Dmitri Peskov.