Zeldzaam geval van de builenpest treft jongen in Verenigde Staten

14 juni 2018

13u24

Bron: Washington Post, WHO 3 Een jongen in de Amerikaanse staat Idaho is besmet met de builenpest. Hoewel de infectieziekte nog wel actief is onder knaagdieren, zijn menselijke besmettingen zeldzaam in het Westen. Het kind werd behandeld in het ziekenhuis en stelt het goed, melden Amerikaanse media.

De jongen, wiens identiteit wordt beschermd, werd eind vorige maand voor het eerst ziek. Deze week werd zijn diagnose ook door het labonderzoek bevestigd: hij lijdt aan de builenpest. Symptomen van de builenpest zijn onder andere pijnlijke zwellingen van de lymfeklieren – vandaar: builen – koorts en hoofdpijn. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de ziekte in 30 tot 60 procent van de gevallen fataal.

Wellicht werd het kind besmet na een vlooienbeet. De builenpest is over de hele wereld immers nog steeds te vinden in knaagdieren, die de kwalijke bacterie doorgeven aan vlooien. Zij kunnen op hun beurt mensen infecteren.

In het westen komen zulke gevallen echter bijna niet meer voor. Sinds de jaren 90 werden meeste menselijke besmettingen gesignaleerd in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In de staat Idaho is de meest recente infectie volgens Amerikaanse media geleden van 1992.

Het kind werd behandeld met antibiotica en mocht inmiddels weer naar huis om daar verder te herstellen.