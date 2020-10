Zeker zeventien doden en 30 gewonden door botsing trein en bus in Thailand IB

11 oktober 2020

06u55

Bron: ANP, Belga 2 In Thailand zijn vandaag minstens zeventien passagiers om het leven gekomen toen een bus met zeker zestig inzittenden gegrepen werd door een trein. Zeker 30 mensen raakten gewond bij het ongeval. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt.

De busreizigers waren op weg naar een tempel in de provincie Chachoengsao - twee uur van de hoofdstad Bangkok - voor een ceremonie ter gelegenheid van het einde van de boeddhistische vastentijd, zei een politiechef van het district. "Het dodental dat we tot nu toe hebben is 17", zei hij, eraan toevoegend dat het ongeval plaatsvond rond acht uur 's morgens lokale tijd.

Provinciegouverneur Maitree Tritilanond vertelde verslaggevers dat tot nu toe zo'n 30 mensen gewond zijn geraakt. Het aantal dodelijke slachtoffers en gewonden zal naar verwachting stijgen.

Hoog aantal dodelijke verkeersongevallen

Dodelijke ongevallen komen veel voor in Thailand, dat regelmatig bovenaan de lijst van landen met de meest dodelijke wegen ter wereld staat, waarbij snelheidsovertredingen, rijden onder invloed en zwakke wetshandhaving allemaal een rol spelen.

Volgens een rapport van Wereldgezondheidsorganisatie WHO uit 2018 heeft Thailand het op een na hoogste sterftecijfer in het verkeer ter wereld.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)