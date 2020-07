Zeker zeven gewonden nadat vliegtuigje op huis neerstort in VS IB

26 juli 2020

04u37

Bron: ANP 0 Ten minste zeven mensen zijn ernstig gewond geraakt toen een klein vliegtuig op een huis in West Jordan in de Amerikaanse staat Utah neerstortte. Een politiewoordvoerster zei volgens lokale media dat er mogelijk doden zijn gevallen bij het ongeval.

Het eenmotorige vliegtuig met zes mensen aan boord was volgens ooggetuigenverslagen op zaterdagmiddag (lokale tijd) extreem laag over de plaats gevlogen en stortte zonder aanwijsbare reden neer op het huis. Volgens de eerste bevindingen van de politie was er maar één persoon aanwezig in de woning.

Een grote vuurzee vormde zich op de plaats van het ongeval. De slachtoffers werden door reddingshelikopters naar nabijgelegen klinieken gevlogen.



