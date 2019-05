Zeker zeven doden en twaalf vermisten bij bootongeluk op Donau in Boedapest IB

30 mei 2019

00u38

Bron: ANP, Index.hu 0 In Hongarije zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen nadat een rondvaartboot is gekapseisd en daarna gezonken. Er worden nog twaalf opvarenden vermist. Vijftien mensen zijn levend uit het water gehaald. Er waren 32 passagiers en 2 bemanningsleden aan boord van het schip.

Het ongeluk gebeurde op de rivier de Donau in de hoofdstad Boedapest ter hoogte van het parlementsgebouw. De oorzaak van het ongeluk is waarschijnlijk een aanvaring met een ander vaartuig.

Inmiddels is een grote reddingsoperatie op gang gekomen. Andere boten helpen daarbij door hun lichten te schijnen op de plaats waar de boot is gezonken. Duikers zoeken naar de vermisten, maar hun werk wordt bemoeilijkt door het hoge waterpeil en de sterke stroming van de rivier. Dat is veroorzaakt door de hevige regenval de afgelopen weken.

De slachtoffers zijn voornamelijk toeristen uit Zuid-Korea.