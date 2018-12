Zeker zeven doden en 43 gewonden bij ongeluk met hogesnelheidstrein in Turkije LH

13 december 2018

07u06

Bron: Belga, ANP 3 In de Turkse hoofdstad Ankara zijn deze ochtend zeker zeven mensen omgekomen toen een hogesnelheidstrein ontspoorde en tegen een metalen brug botste. Dat meldt het staatspersagentschap Anadolu. Er raakten ook 43 mensen gewond, onder wie drie personen er ernstig aan toe zijn.

Onder de dodelijke slachtoffers bevindt zich ook de treinbestuurder. De trein was op weg van Ankara naar de zuidelijke stad Konya. Volgens de gouverneur ontspoorde de trein vlakbij het station Marsandiz, aan de rand van de hoofdstad, rond 6.30 uur plaatselijke tijd na een botsing met een locomotief, die een controlerit uitvoerde. Verschillende wagons van de hogesnelheidstrein crashten daarop tegen een metalen constructie over de sporen. Op foto's is te zien hoe de rijtuigen onder het verwrongen staal van de grotendeels verwoeste brug liggen.

Aan welke snelheid de trein reed, is voorlopig niet duidelijk. Ook is niet geweten hoe het mogelijk is dat de trein en de locomotief op hetzelfde spoor reden. Volgens het staatspersagentschap Anadolu heeft het gerecht een onderzoek geopend.

Treinongevallen zijn in Turkije geen zeldzaamheid. Zo gebeurde begin juli een zwaar treinongeluk in het noordwesten van het land. Er vielen 24 doden en 300 gewonden toen een trein ontspoorde. Volgens diverse media wil Turkije zijn hogesnelheidsnet moderniseren en hoopt het daarvoor op investeringen uit Duitsland.

