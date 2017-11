Zeker zeven doden door noodweer bij Athene ep

12u48

Bron: ANP 0 Twitter Zeker zeven mensen zijn vandaag om het leven gekomen door hevig noodweer nabij Athene. Door plotselinge stortregens overstroomden wegen in plaatsen rond de Griekse hoofdstad. Vele mensen konden hun huizen niet meer uit en automobilisten zaten vast in hun auto door het wassende water.

In Mandra werden vijf mensen, drie mannen en twee vrouwen, dood gevonden in hun ondergelopen huizen of in volkstuinen. Nog twee personen dreven levenloos in zee. Volgens de brandweer zijn minstens drie mensen vermist, en een onbekend aantal gewond geraakt.

Wegen in Nea Peramos, 27 kilometer ten westen van Athene, veranderden in modderstromen, lieten tv-beelden zien. "Praktisch de hele stad Nea Peramos is overstroomd'', vertelde burgemeester Grigoris Stamoulis aan Antenna TV. "Ik denk niet dat we ooit eerder zo'n overstroming hebben gezien.''

Sommige bewoners werden gedwongen naar daken en balkons te vluchten. Reddingsdiensten zijn druk bezig om mensen uit auto's en van gebouwen te halen, maar Stamoulis zei dat er niemand in direct gevaar is.

De autoriteiten kregen zeker vijfhonderd hulpvragen. Meer dan 150 brandweerlieden zijn met vijftig voertuigen ingezet voor assisentie. De noodtoestand is uitgeroepen in de westelijke regio Attica, waaronder Nea Peramos en Mandra vallen.

Dinsdag riep Griekenland ook de noodtoestand uit op het eiland Symi nadat een zware storm meerdere auto's in zee had gesleurd, huizen verwoest en elektriciteit en watervoorzieningen had afgesneden.

Island of Simi in state of emergency after storm, overnight rain causes floods near Athens,… https://t.co/kEtWc1HJRM pic.twitter.com/j6XxGhqFc7 yannis xamonas(@ xamonas) link