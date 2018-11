Zeker zeven doden bij vuurgevechten in Gazastrook, Netanyahu breekt bezoek aan Frankrijk af TT IB

12 november 2018

05u30

Bron: ANP, Belga 1 Bij gevechten tussen Israëlische soldaten en Palestijnse militanten zijn in de Gazastrook zeker zeven doden gevallen, zo is vernomen uit Palestijnse bronnen. Onder de doden zijn twee commandanten van de islamistische Hamas, aldus Palestijnse functionarissen. Ook is een Israëlische soldaat is om het leven gekomen. Dat bevestigde het Israëlische leger in de loop van de nacht. Gevreesd wordt dat het incident de spanningen tussen Israëli’s en Palestijnen weer zal doen oplaaien. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu keerde gisterenavond vanuit Frankrijk vervroegd terug naar Israël.

“Rekening houdend met de incidenten in het zuiden, heeft de premier beslist om vanavond nog naar Israël terug te keren”, zeggen zijn veiligheidsdiensten. Netanyahu had deze ochtend nog een ontmoeting gepland met de Franse president Macron.

Het Israëlische leger bleef eerst karig met commentaar over wat er zich precies heeft afgespeeld in Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook. Laat op de avond kwam ze met een persbericht waarin bevestigd werd dat een Israëlisch lid van de ‘special forces’ bij een interventie in Palestijns gebied sneuvelde en een ander gewond raakte.

“Laffe aanval”

Volgens Hamas, de extremistische beweging die de Gazastrook bestuurt, kwamen de Israëlische soldaten met een burgerauto de Gazastrook binnen. Het kwam tot een vuurgevecht met de al-Qassam-brigade, de gewapende arm van Hamas. Daarbij werden minstens zeven Palestijnen gedood, waaronder de belangrijke commandanten Nour Baraka en Mohammad Al-Qarra. Bij de slachtoffers zou ook een burger zijn. Verschillende Palestijnen raakten gewond. Volgens Hamas gaat het om “een laffe aanval” van Israël.

De Israëlische soldaten kregen bij de operatie ook steun vanuit de lucht. Een legerwoordvoerder ontkende geruchten dat er een Israëlische soldaat zou zijn ontvoerd. Volgens het leger was de gedode Hamas-commandant “verantwoordelijk voor het graven van tunnels en voor raketaanvallen op Israël”.

lees verder onder de foto:

Oplaaiende spanningen

De operatie dreigt de spanningen tussen beide partijen weer te doen oplaaien. Zondagavond werden een reeks raketten vanuit de Gazastrook op Israël afgevuurd, maar die werden volgens het leger onderschept door het Israëlische luchtafweersysteem.

De laatste maanden kwam het al regelmatig tot gewelddadige confrontaties aan de grens tussen Israël en de Gazastrook. Duizenden Palestijnen protesteren er wekelijks tegen de Israëlische blokkade van het gebied. Bij die protesten werden al meer dan 220 Palestijnen gedood.

Uit vrees voor nog meer geweld heeft Egypte de voorbije weken een bemiddelingspoging opgestart en die leek te slagen. Vorige week kreeg een gezant uit Qatar de toelating om een koffer met 15 miljoen dollar (zo’n 13 miljoen euro) naar de Gazastrook te brengen, onder meer om ambtenarenlonen te betalen.