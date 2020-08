Zeker zeven doden bij verkeersongeval in Griekenland JTO

05 augustus 2020

12u30

Bron: Belga 0 Zeker zeven mensen zijn omgekomen en vijf anderen zijn gewond geraakt bij een verkeersongeval in het noorden van Griekenland. Een wagen ramde een tolcabine in aanbouw op een snelweg, zo meldt de lokale politie vandaag. Het voertuig vervoerde kennelijk migranten.

De slachtoffers en gewonden werden naar een ziekenhuis in Alexandroupolis gebracht. Eerste berichten spraken van tien doden, maar dat werd later bijgesteld tot zeven.

Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er in de wagen zaten en of er ook mensensmokkelaars bij de slachtoffers zijn. De Egnatia Odos-snelweg tussen Turkije en Thessaloniki wordt veel door mensensmokkelaars gebruikt.

Volgens de VN zijn er sinds Nieuwjaar zo'n 11.000 migranten in Griekenland aangekomen vanuit Turkije. Ongeveer 2.400 van hen gingen over land, de anderen trokken over zee naar Griekenland en de Griekse eilanden.



