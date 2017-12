Zeker zeven doden bij botsing tussen vissersboot en olietanker LVA

04u55

Bron: AD 0 AP Reddingswerkers bergen de lichamen van de opvarenden van de Zuid-Koreaanse vissersboot. Bij een botsing tussen twee schepen voor de kust van Zuid-Korea zijn vandaag zeker zeven opvarenden om het leven gekomen. Twee mensen worden nog vermist.

Een vissersboot met 22 opvarenden kwam in aanvaring met een olietanker, waarna de veel kleinere vissersboot omsloeg, zo heeft de Zuid-Koreaanse kustwacht laten weten. Volgens een woordvoerder zijn 6 van de 13 geredde opvarenden buiten bewustzijn en in kritieke toestand in een ziekenhuis opgenomen. Het dodental zou daarom nog verder kunnen oplopen.

De 336 ton zware olietanker hield geen schade over aan de aanvaring met de veel lichtere (9.8 ton) vissersboot.

President Moon Jae-in riep de autoriteiten op alles in het werk te stellen om de vermiste opvarenden te vinden. Zeker tien schepen en vier helikopters zijn bij de zoektocht ingezet.