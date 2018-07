Zeker zestig bosbranden na extreme hitte en aanhoudende droogte in Zweden: "Meest ernstige situatie ooit" IB

18 juli 2018

02u55

Bron: Sveriges Radio, The Local Sweden 0 Zweden heeft momenteel te kampen met zeker zestig bosbranden verspreid over het hele land. De droge mei en juni-maanden en de aanhoudende hittegolf deze maand zorgen voor "de meest serieuze bosbrandsituatie in moderne tijden", aldus de Zweedse brandweer. Italiaanse blusvliegtuigen worden ingezet om het vuur te helpen blussen.

Het Bureau voor civiele bescherming en noodsituaties beschrijft de situatie als zeer ernstig. De ergst getroffen regio's zijn Gävleborg, Dalarna en Jämtland in het midden van het land.

Extreme droogte

De extreem zonnige mei en junimaanden en de aanhoudende droogte, gecombineerd met de hittegolf in een groot deel van het land, hebben voor een 'explosieve' situatie gezorgd. Hoewel er al vanaf mei een verbod geldt op barbecuen in de natuur, is het waarschijnlijk dat veel mensen dat toch genegeerd hebben. Het is volgens de autoriteiten waarschijnlijk dat veel branden door achtergelaten niet volledig uitgedoofde of weggegooide wegwerpbarbecues gestart zijn.

Zweden heeft inmiddels ook om Europese steun gevraagd om te helpen met blussen. Italiaanse blusvliegtuigen worden ingezet om de branden te blussen.

Kriscentret vid Ängra camping fick evakueras vid 14-tiden på måndagen. Sveriges Radios reporter och tekniker var några av dem som fick fly platsen. Se deras film från händelsen. /Catrin Een foto die is geplaatst door null (@p4gavleborg) op 16 jul 2018 om 15:01 CEST