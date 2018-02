Zeker zestien doden na botsing treinen in Egypte LB/SVM

28 februari 2018

17u45

Bron: Belga, Mirror 0 Bij een botsing tussen twee treinen in al-Bahaira in het noorden van Egypte zijn minstens zestien mensen omgekomen en veertig anderen gewond geraakt. Dat meldt de regeringskrant al-Ahram op basis van verklaringen van provinciale ambtenaren.

Het ging om een goederentrein en een reizigerstrein. Twee wagons van de reizigerstrein waren losgeraakt en knalden tegen een nabije goederentrein. Ziekenhuizen in de regio zijn in staat van alarm gebracht. Het parket heeft een onderzoek geopend, minister van Sociale Zaken Ghada Wali stelt hulp voor slachtoffers en hun familie in het vooruitzicht.

Egypte kende al meerdere treinongelukken ten gevolge van mangelende infrastructuur of onvoldoende opgeleid personeel. In augustus kwamen meer dan veertig mensen om bij een botsing tussen twee reizigerstreinen in de kuststad Alexandrië. Er waren ook meer dan honderd gewonden. Daarop kondigden de autoriteiten onderzoek naar de infrastructuur aan, spoorwegbaas Medham Schoescha moest opstappen.