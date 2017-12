Zeker zes doden en vijftien gewonden bij grote brand in portiekflat New York

EPA Brandweermannen proberen de brand te blussen.

Bij een grote brand in de New Yorkse wijk The Bronx zijn zeker zes doden gevallen en zeker vijftien mensen zwaargewond geraakt. Een van de overledenen is een kind. De brand woedt in een gebouw met meerdere verdiepingen met portiekwoningen.