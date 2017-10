Zeker zes doden bij mijnongeval in Turkije HA

16u54

Bron: ANP Door een ongeval in een kolenmijn in Turkije zijn vandaag zeker zes mensen omgekomen. Een mijnschacht stortte door onbekende oorzaak voor een deel in.

Een onbekend aantal mijnwerkers zou nog vastzitten in de mijn in het zuidoosten van Turkije. Er is een zoekactie gestart.



De Turkse minister van Energie verklaarde kort na het ongeval dat de mijn geen vergunning meer had. Die was in 2013 door de toezichthouder ingetrokken omdat er niet veilig werd gewerkt in het complex.