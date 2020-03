Zeker vijftig doden door aanval van gewapende "criminelen" in noorden van Nigeria jv

02 maart 2020

16u30

Bron: AFP 0 Gewapende mannen hebben bij een aanval op drie dorpen in de staat Kaduna, in het noorden van Nigeria, zeker vijftig burgers om het leven gebracht. Dat melden de lokale politie en inwoners.

Een honderdtal gewapende mannen viel de dorpen Kerawa, Zareyawa en Marina in het district Igabi aan. De mannen zijn vermoedelijk leden van een bende die gespecialiseerd is in veediefstallen en ontvoeringen. Ze schoten op burgers, plunderden huizen en staken die in brand, aldus de lokale politie.

"De politiecommandant heeft een rapport van de aanvallen gekregen en we hebben mannen ter plaatse gestuurd om meer informatie te verzamelen", zei Mohammed Jalige, woordvoerder van de politie van de staat Kaduna.

"Tot nu toe zijn er vijftig lichamen geborgen, maar dat is geen definitief cijfer. Het zal waarschijnlijk toenemen aangezien de hulpoperaties nog bezig zijn", zei parlementslid Zayyad Ibrahim.



"De aanvallen waren een reactie op lopende militaire operaties tegen de schuilplaatsen van de criminelen in de naburige bossen", zei Dayyabu Kerawa, dorpshoofd van Kerawa. "De criminelen verweten inwoners van de dorpen dat ze informatie over de schuilplaatsen hadden doorgegeven aan militairen."



Dit deel van de staat Kaduna is al jaren een schuilplaats voor criminelen die veediefstallen plegen en ontvoeringen uitvoeren. Hierdoor moesten duizenden inwoners op de vlucht slaan. In een verklaring verweet Shehu Sani, senator van de staat Kaduna, maandag de "stilte en inactiviteit" van de autoriteiten.