Zeker vijftien lichamen gevonden in verborgen graven in Mexico IB

27 maart 2019

04u18

Bron: Belga 0 In het oosten van Mexico zijn zeker vijftien lichamen gevonden in verborgen graven. De menselijke resten van twaalf personen zijn al opgegraven. Dat zegt de openbare aanklager van de staat Veracruz, Jorge Winckler.

In verschillende andere kuilen op hetzelfde stuk grond zijn drie andere lichamen ontdekt, maar die moeten nog opgegraven worden. Het is nog onduidelijk wie de slachtoffers omgebracht heeft. De zoektocht naar nog onontdekte graven in het gebied gaat door, zegt het openbaar ministerie.

Veracruz geldt als een van de gevaarlijke staten van Mexico. In het land zijn op dit moment ongeveer 40.000 personen vermist. Families ondernemen ook op eigen initiatief zoekacties, om zekerheid te krijgen over het lot van hun dierbaren.

Het voorbije jaar waren er in Mexico ruim 33.000 misdrijven met dodelijke afloop. Het grootste deel heeft te maken met georganiseerde criminaliteit.