Zeker vijf migranten verdronken op weg naar Griekenland ADN

30 september 2018

15u54

Bron: Belga 0 Zeker vijf migranten zijn in de Egeïsche Zee verdronken in een poging om van Turkije op een van de Griekse eilanden te geraken.

Hun boot is voor de kust van het West-Turkse district Sultanice gekapseisd, schrijft het Turkse staatspersagentschap Anadolu. De kustwacht is op zoek naar mogelijke vermisten. De nationaliteit van de slachtoffers is niet bekend.

Syrische vluchtelingen of migranten uit andere landen proberen almaar vaker vanuit Turkije een van de Griekse eilanden te bereiken. Turkije heeft alleen al uit Syrië meer dan 3,5 miljoen vluchtelingen opgenomen.



In het vluchtelingenakkoord tussen de Europese Unie en Turkije van 2016 werd onder andere afgesproken dat de EU alle migranten kan terugsturen, die illegaal via Turkije op de Griekse eilanden geraken maar geen asiel krijgen. Voor elke teruggestuurde Syrische vluchteling mag een andere Syriër uit Turkije legaal en rechtstreeks naar de EU.