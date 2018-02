Zeker vijf mensen komen om bij ontploffing op scheepswerf in India

13 februari 2018

Bij een ontploffing op een scheepswerf in het zuiden van India zijn zeker vijf doden en elf gewonden gevallen. Dat is meegedeeld door de scheepswerf in Kochi, in de deelstaat Kerala.