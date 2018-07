Zeker vijf mensen doodgeschoten in toeristische badplaats Cancun Redactie

28 juli 2018

08u26

Bron: Belga 0 In de bekende toeristische bestemming Cancun, in Mexico, zijn zeker vijf mensen doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Volgens die tweet gaat het om een confrontatie tussen politieagenten en bendeleden. Toeristen waren niet betrokken bij de schietpartij.

Enkele lokale media melden dat de politiecommissaris van de regio ook omgekomen is, maar die informatie werd nog niet bevestigd.

Volgens de krant Excélsior deed het incident zich voor in de wijk Puerto Juárez, in de buurt van het strand.

Bij toeristen is Cancun een van de populairste bestemmingen in Mexico. Toeristen zijn er relatief veilig, maar toch komt het nu en dan tot confrontaties tussen politie en bendes.