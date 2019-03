Zeker vijf doden bij bomaanslag in Mogadishu, terroristen verschansen zich in restaurant kg

01 maart 2019

08u35

Bron: Belga 0 Bij een zelfmoordaanslag met een bomauto in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn vandaag zeker vijf mensen om het leven gekomen. Minstens 25 anderen raakten gewond. Een commando van de islamitische terreurgroep Al-Shabaab, vermoedelijk de daders, houdt zich intussen schuil in een restaurant.

De politie probeert de terroristen te verdrijven uit het restaurant, dat ze hebben omsingeld, zeggen de veiligheidsdiensten. Er waren al verschillende schoten en granaatexplosies te horen.

Bomauto

De bomauto bevond zich in één van de drukste straten van Mogadishu, in de buurt van een hotel. De aanslag is opgeëist door de terreurbeweging Al-Shabaab. Bedoeling was om een aantal hooggeplaatste figuren te doden, die zich op dat moment in het hotel bevonden.



"Er is een zelfmoordaanslag geweest, gevolgd door schoten, waarbij jihadistische strijders leidinggevenden en verantwoordelijken binnen de Somalische regering die op dat moment in het hotel verbleven, viseerden", klinkt het in een bericht op de website van de groepering.

Al-Shabaab

Al-Shabaab is in 2011 uit de Somalische hoofdstad verjaagd door troepen van de Afrikaanse Unie. Maar de terreurgroep controleert nog een groot deel van de meer landelijk gelegen gebieden in het land. Ook Al-Qaeda is nog actief in Somalië.