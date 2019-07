Zeker vier doden na instorting van gebouw in Mumbai, tientallen mensen mogelijk nog onder puin kg

16 juli 2019

09u41

Bron: Belga, ANP, Reuters 0 In de Indiase stad Mumbai is een gebouw van vier verdiepingen ingestort. De lokale brandweer bevestigde aan Reuters dat er al zeker vier mensen zijn omgekomen. Mogelijk zitten er nog tussen veertig en vijftig mensen onder het puin, aldus zender NDTV op gezag van de politie.

Het pand stond volgens The Indian Express in de wijk Dongri, in het zuiden van de metropool. Gevreesd wordt dat er nog tientallen mensen in het gebouw waren toen het ineenstortte. Hulpverleners zijn ter plaatse en zoeken naar overlevenden. De gebouwen in de buurt zijn ontruimd.



Waardoor het pand is ingestort, is nog niet bekend. Volgens plaatselijke media is Dongri een dichtbevolkte wijk met veel uitgewoonde panden.