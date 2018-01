Zeker vier doden en tientallen gewonden bij hotelbrand in Praag AVH SI ADN

21 januari 2018

14u01

Bron: Belga 12 Een brand in een hotel in de Tsjechische hoofdstad Praag heeft gisteren aan minstens vier mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond of werden door de rook bevangen.

Volgens de Tsjechische politie zijn een 21-jarige Duitser en een 20-jarige Zuid-Koreaanse toeriste omgekomen bij de brand. Vandaag zijn in het ziekenhuis nog eens twee vrouwen bezweken aan hun verwondingen. De politie deelt voorlopig nog niet mee uit welke landen de twee bijkomende slachtoffers afkomstig zijn, omdat eerst de familieleden op de hoogte moeten worden gebracht.

Bij de brand zijn ook Nederlandse gewonden gevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt bekend te zijn met twee Nederlanders die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een ouder echtpaar van 82 en 78 jaar.

Hoe de brand is kunnen ontstaan, is niet duidelijk. De brand zou op een van de verdiepingen zijn ontstaan. De rook zou zich dan via het aircosysteem doorheen het hotel verspreid hebben. De brandweer heeft enkele uren nodig gehad om het vuur te doven. Bij die bluswerken raakten ook twee brandweermensen gewond.

Het hotel bevindt zich in een historisch gebouw op slechts enkele meters van de oevers van de Moldau.