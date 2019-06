Zeker vier doden bij aanslag op bus in Kaboel FVI

03 juni 2019

14u31

Bij een aanslag op een bus, met aan boord ambtenaren, zijn maandag zeker vier mensen omgekomen en negen mensen gewond geraakt. Dat meldt een overheidswoordvoerder, Farid Ahmad. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Nasrat Rahimi, heeft het over vijf doden en tien gewonden, allen burgers.

Het is de tweede aanslag op twee dagen tijd gericht op het openbaar vervoer in Kaboel. De bus bracht personeel van een ministerie naar huis, voor het Suikerfeest waarmee dinsdag de ramadan wordt afgesloten.

De bom was aangebracht op een fiets die langs de kant van de weg stond, aldus woordvoerder Ahmad.

De aanslag werd nog niet opgeëist.

Zondag werd Kaboel getroffen door een drievoudige aanslag: op een bus die studenten vervoerde en de hulpdiensten die ter plaatse kwamen. Daarbij vielen twee doden en 24 gewonden. IS eiste de aanslag op.