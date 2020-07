Zeker veertien gewonden bij schietpartij op begrafenis in Chicago IB

22 juli 2020

04u22

Bron: ANP, Reuters 0 In Chicago hebben onbekenden vanuit een auto het vuur geopend op een groep mensen die een begrafenis bijwoonde. Die schoten op hun beurt terug, meldt de politie.

Door het vuurwapengeweld liggen veertien mensen in het ziekenhuis. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend. Op de plek van de schietpartij in de wijk Auburn Gresham in de beruchte ‘South Side’ van de stad zijn de hulzen van zeker zestig kogels gevonden.

Chicago kampt al jaren met ook voor Amerikaanse begrippen buitengewoon veel vuurwapengeweld. In het weekend van 4 juli, wat in de VS een nationale feestdag is, raakten 87 mensen gewond door kogels en 17 mensen kwamen om het leven, onder wie twee kinderen.



