Zeker twintig mensen komen om bij veediefstal in Zuid-Soedan

12 februari 2018

15u52

In het door een burgeroorlog getroffen land Zuid-Soedan zijn minstens twintig mensen, overwegend vrouwen en kinderen, omgekomen bij een aanval op een afgelegen dorp in het centrum van het Afrikaanse land. Nog eens veertien mensen raakten gewond.

Een gewapende groep viel vandaag het dorp Pakam aan en ontvreemdde er zowat zeventig stuks vee. Het kwam tot een vuurgevecht.

Veediefstallen zijn in het oostelijke Afrikaanse land al eeuwen gemeengoed. Tijdens de aanvallen worden soms kinderen ontvoerd om als huisslaaf te dienen.

De raids hebben dikwijls een etnische component. Volgens Dhal is de raid van maandag het werk van de door gewapende oppositie gesteunde Nuer-stam, met als doelwit de Dinka.

Ondanks de ondertekening van meerdere vredesakkoorden is het olierijke land nog steeds in de greep van een bloedige burgeroorlog die al aan meer tienduizenden mensen het leven heeft gekost. De antagonisten in dit conflict zijn president Salva Kiir en zijn vroegere adjunct Riek Machar.